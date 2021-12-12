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Подключение РНИС и ГЛОНАСС

ВНИМАНИЕ

С 1 января 2022г.  все грузовики свыше 3,5 тонн обязательно должны быть зарегистрированы в Единой региональной навигационно-информационной системе города Москвы (РНИС) для оформления пропуска для движения по Москве (в границах МКАД включительно).

ВНИМАНИЕ

С 1 января 2022г.  все грузовики свыше 3,5 тонн обязательно должны быть зарегистрированы в Единой региональной навигационно-информационной системе города Москвы (РНИС) для оформления пропуска для движения по Москве (в границах МКАД включительно).

Ретрансляция данных в систему

РНИС

Установка GPS\ГЛОНАСС оборудования

по требования РНИС

Установка GPS\ГЛОНАСС трекеры для подключения к системе РНИС

Чтобы подключиться к региональной навигационно-информационной системе (РНИС) и получить пропуск для въезда в Москву перевозчикам необходимо оборудовать транспортное средство телематическим терминалом (GPS\ГЛОНАСС-трекером).
Данное устройство передаёт данные о местоположении ТС в систему РНИС.
Без выполнения этого условия пропуск получить невозможно.

СМАРТ S-2410     ₽3500

Трекер со встроенными ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антеннами, дополняется прикуривателем. Не требуется установки. Передача курьером или самовывоз, уже настроен на РНИС.

СМАРТ S-2411     ₽3900

Трекер со встроенными ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антеннами, а также встроенной АКБ 110МаЧ. Отлично подходит для установки на любые ТС. Уже настроен на РНИС.

Успей приобрести оборудование по низкой цене до кона месяца и получите месяц в подарок по подключению к Системе GPS и РНИС.

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Что такое РНИС?

РНИС — это единая региональная навигационно-информационная система города Москвы, созданная в соответствии с постановлением Правительства Москвы № 780-ПП от 3 декабря 2013 г. «О государственной информационной системе «Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы».
 

Приобретение и Установка GPS/ГЛОНАСС оборудования и подключение к РНИС системе

4 900,00  ₽

Отслеживать перемещения каждой единицы автопарка и сотрудников, планировать операции на неделю вперед, получать отчеты онлайн и многое другое позволяют комплексные решения на базе GPS/Глонасс. 

А так же подключение и настройка РНИС системы с компанией SDL-групп

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