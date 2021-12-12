Подключение РНИС и ГЛОНАСС

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ООО «СДЛ-Групп»
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С 1 января 2022г. все грузовики свыше 3,5 тонн обязательно должны быть зарегистрированы в Единой региональной навигационно-информационной системе города Москвы (РНИС) для оформления пропуска для движения по Москве (в границах МКАД включительно).
С 1 января 2022г. все грузовики свыше 3,5 тонн обязательно должны быть зарегистрированы в Единой региональной навигационно-информационной системе города Москвы (РНИС) для оформления пропуска для движения по Москве (в границах МКАД включительно).
Чтобы подключиться к региональной навигационно-информационной системе (РНИС) и получить пропуск для въезда в Москву перевозчикам необходимо оборудовать транспортное средство телематическим терминалом (GPS\ГЛОНАСС-трекером).
Данное устройство передаёт данные о местоположении ТС в систему РНИС.
Без выполнения этого условия пропуск получить невозможно.
Трекер со встроенными ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антеннами, дополняется прикуривателем. Не требуется установки. Передача курьером или самовывоз, уже настроен на РНИС.
Трекер со встроенными ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антеннами, а также встроенной АКБ 110МаЧ. Отлично подходит для установки на любые ТС. Уже настроен на РНИС.
Отслеживать перемещения каждой единицы автопарка и сотрудников, планировать операции на неделю вперед, получать отчеты онлайн и многое другое позволяют комплексные решения на базе GPS/Глонасс.
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