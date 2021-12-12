Подключение РНИС и ГЛОНАСС

Чтобы подключиться к региональной навигационно-информационной системе (РНИС) и получить пропуск для въезда в Москву перевозчикам необходимо оборудовать транспортное средство телематическим терминалом (GPS\ГЛОНАСС-трекером).

Данное устройство передаёт данные о местоположении ТС в систему РНИС.

Без выполнения этого условия пропуск получить невозможно.